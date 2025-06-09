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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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752
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У центрі Києва з авто обміну валют викрали 15 млн грн: зухвало, як у кіно

Члени банди готувалися до злочину майже рік — вони викрали гроші з машини обмінника валют.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У центрі Києва з авто обміну валют викрали 15 млн грн: зухвало, як у кіно

© Прокуратура міста Києва

У центрі Києва з автомобіля обміну валют злочинна група викрала 15 млн гривень.

Про це передає Київська міська прокуратура.

Зловмисник організував схему заволодіння грошима обміну валют, розташованого у центрі столиці. Майже рік 46-річний чоловік зі спільниками готувались до вчинення злочину, відстежуючи процес перевезення грошей. Учасники банди знали, що великі суми грошей певний час знаходяться у багажнику машини, що припаркована біля обміну валют.

Щоб дістати гроші з машини, члени групи заздалегідь вирізали отвір в багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід та викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень.

Раніше організатор був засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство та у 2015 році звільнився з в’язниці

Наразі йому вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн гривень. Спільники чоловіка встановлюються. Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці чоловіка побили та пограбували через пропозицію інтиму

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Дата публікації
Кількість переглядів
752
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