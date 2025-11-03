ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

У центрі Львова спалахнув трамвай: чи є потерпілі (фото)

Через займання трамвая у центрі Львова постраждалих немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У центрі Львова 3 листопада горів трамвай. На щастя, минулося без потерпілих.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, інцидент стався на площі Митній.

«Ніхто не постраждав», — запевнив посадовець.

Рух обіцяють відновити за кілька хвилин.

Що ж до причини події, акцентував Садовий, її з’ясовують.

Раніше під колесами трамвая у Львові загинула людина. Попередньо встановили, що під час зупинки маршруту №1 невідома особа лягла під колеса. Травми виявилися несумісні з життям.

“Особу загиблого встановлюють. Попередньо — це чоловік, орієнтовно 45 років, без місця постійного проживання», — йдеться у повідомленні.

