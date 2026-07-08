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У центрі Одеси чоловік захопив заручників у перукарні: перші подробиці (відео)
Офіційної інформації поки немає.
В Одесі, невідомий чоловік захопив заручників у приміщенні перукарні.
Про це пишуть місцеві пабліки.
На місці працюють поліцейські та медики.
Речниця поліції Одещини Любов Гордієвська в коментарі для ТСН.ua повідомила, що у заручниках перебуває двоє людей.
«Чоловік зайшов до цього салону, де була одна працівниця та відвідувач, ніяких вимог не висуває, зачинився у перукарні», — повідомила вона.
За її словами, поліцейська операція зі звільнення заручників триває.
Місцеві канали також повідомляють, що поліція готується штурмувати перукарню.
Наразі, за інформацією місцевих ЗМІ, заручника затримано. Його заарештували правоохоронці. Що з заручниками - не відомо.
Доповнюється.