У центрі Одеси чоловік захопив заручників у перукарні: перші подробиці (відео)

Пістолет

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В Одесі, невідомий чоловік захопив заручників у приміщенні перукарні.

Про це пишуть місцеві пабліки.

На місці працюють поліцейські та медики.

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Речниця поліції Одещини Любов Гордієвська в коментарі для ТСН.ua повідомила, що у заручниках перебуває двоє людей.

«Чоловік зайшов до цього салону, де була одна працівниця та відвідувач, ніяких вимог не висуває, зачинився у перукарні», — повідомила вона.

Заручники в Одесі / © Фото з відкритих джерел

За її словами, поліцейська операція зі звільнення заручників триває.

Місцеві канали також повідомляють, що поліція готується штурмувати перукарню.

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Поліція готується до штурму / © Фото з відкритих джерел

Наразі, за інформацією місцевих ЗМІ, заручника затримано. Його заарештували правоохоронці. Що з заручниками - не відомо.

Затримання чоловіка / © Фото з відкритих джерел

Затримання чоловіка / © Фото з відкритих джерел

Доповнюється.

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