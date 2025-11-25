У центрі Одеси обвалився балкон: є постраждалі (фото та відео)

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

Реклама

У центральній частині Одеси раптово обвалився балкон житлового будинку. Двоє жінок, які перебували на ньому, опинилися у пастці.

Про це повідомили у ДСНС України.

Подія трапилася на третьому поверсі будинку. Як повідомили рятувальники, дві мешканки, 1941 та 1969 років народження, провалилися разом із конструкцією на другий поверх і були заблоковані під завалами.

Реклама

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

Працівники ДСНС визволили обох постраждалих з-під завалу та передали їх медичним працівникам для надання необхідної допомоги.

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

Нагадаємо, в одному з ТЦК Одеси прогримів вибух. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна — поранена.