У центрі Одеси обвалився балкон: є постраждалі (фото та відео)
У центрі Одеси раптово обвалився балкон на 3-му поверсі. Дві жінки опинилися у пастці.
У центральній частині Одеси раптово обвалився балкон житлового будинку. Двоє жінок, які перебували на ньому, опинилися у пастці.
Про це повідомили у ДСНС України.
Подія трапилася на третьому поверсі будинку. Як повідомили рятувальники, дві мешканки, 1941 та 1969 років народження, провалилися разом із конструкцією на другий поверх і були заблоковані під завалами.
Працівники ДСНС визволили обох постраждалих з-під завалу та передали їх медичним працівникам для надання необхідної допомоги.
Нагадаємо, в одному з ТЦК Одеси прогримів вибух. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна — поранена.