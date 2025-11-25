ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

У центрі Одеси обвалився балкон: є постраждалі (фото та відео)

У центрі Одеси раптово обвалився балкон на 3-му поверсі. Дві жінки опинилися у пастці.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Одесі обвалився балкон

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

У центральній частині Одеси раптово обвалився балкон житлового будинку. Двоє жінок, які перебували на ньому, опинилися у пастці.

Про це повідомили у ДСНС України.

Подія трапилася на третьому поверсі будинку. Як повідомили рятувальники, дві мешканки, 1941 та 1969 років народження, провалилися разом із конструкцією на другий поверх і були заблоковані під завалами.

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

Працівники ДСНС визволили обох постраждалих з-під завалу та передали їх медичним працівникам для надання необхідної допомоги.

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

В Одесі обвалився балкон / © ДСНС

Нагадаємо, в одному з ТЦК Одеси прогримів вибух. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна — поранена.

Дата публікації
Кількість переглядів
274
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie