У центрі Одеси знайшли унікальний артефакт: що саме та який вигляд він має (фото)

У самому центрі історичної частини Одеси виявлено та збережено рідкісну банкноту в 100 карбованців Української Народної Республіки (УНР) 1918 року — один із перших матеріальних символів української державності.

Про це повідомив власник Музею кав’ярні «Стара Одеса» Петро Манеліс, передає Times.od.UA.

За словами пана Манеліса, цей паперовий артефакт є не просто засобом платежу, а справжнім шедевром графічного мистецтва того часу. Автором візуального стилю купюри став видатний графік Георгій Нарбут, завдяки чому банкнота має величезну культурну та антикварну вагу.

Директор музею нагадав, що наприкінці 1917 року уряд УНР офіційно запровадив власну валютну систему, затвердивши державні кредитні білети. Для такого потужного комерційного центру як Одеса поява національних грошей стала знаковою подією. Нова валюта миттєво інтегрувалася в міське життя: нею розраховувалися в лавках, на причалах порту та серед галасливих торговельних рядів Привозу.

Саме купюра в 100 карбованців стала першою банкнотою, що надійшла в масовий обіг. Її головною особливістю був напис номіналу чотирма мовами: крім української, там були присутні польська, російська та ідиш. Така деталь підкреслювала толерантність та строкатий етнічний ландшафт Одеси, де в мирі співіснували представники багатьох народів — від греків до болгар.

Ці гроші були невід’ємною частиною побуту одеситів: ними давали решту за свіжий хліб чи каву, платили за проїзд у міському трамваї або розраховувалися з портовими вантажниками. Таким чином, ідея української суверенності щодня проходила крізь руки тисяч жителів міста.

Сьогодні цей експонат у стінах Музею-кав’ярні «Стара Одеса» слугує своєрідним порталом у минуле століття. Він нагадує про епоху, коли місто було точкою перетину глобальних інтересів і культур, а сучасна гривня лише починала свій шлях, беручи початок від тих самих перших карбованців.

