Зловмисницю затримано / © pixabay.com

Реклама

На Майдані Незалежності у Рівному жінка пошкодила стенди з портретами полеглих Героїв України. Вона їх повалила. Інцидент стався у центральній частині міста, де розміщена меморіальна експозиція пам’яті захисників.

Про це повідомив у Facebook виконувач обов’язків міського голови Віктор Шакирзян.

За його словами, жінку, причетну до пошкодження інсталяцій, правоохоронці вже затримали, наразі з’ясовують усі обставини події. Мотиви такого вчинку — невідомі.

Реклама

Після інциденту патрульні підняли перекинуті конструкції та повернули їх на місце. Частина стендів пошкоджена. Влада міста повідомила, що зіпсовані портрети загиблих Героїв замінять.

За даними поліції, зловмисницею виявилась 41-річна жителька Рівного. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле.

Жінка пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Про скоєне не шкодує, проте вибачається перед родинами загиблих.

Нагадаємо, у Білій Церкві чоловік зламав прапор України і кинув на землю.