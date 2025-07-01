У ЦПД заявили, що у Луганську під удар дронів потрапила логістика росіян

Пожежа у Луганську / © із соцмереж

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У ніч проти 1 липня 2025 року в тимчасового окупованому Луганську пролунали вибухи, а після удару безпілотників на кількох об’єктах спалахнули пожежі.

Що ж трапилося у Луганську розповів керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

Тим часом соцмережі публікують відео моментів вибухів: на опублікованих кадрах чути оглушливий звук дронів та видно великі спалахи вогню.

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За інформацією Коваленка, у Луганську "горить логістика росіян".

Українські військові наразі вибухи не прокоментувало.

Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.

ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.

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