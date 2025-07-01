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У ЦПД заявили, що у Луганську під удар дронів потрапила логістика росіян
В окупантів гаряча ніч в Луганську.
У ніч проти 1 липня 2025 року в тимчасового окупованому Луганську пролунали вибухи, а після удару безпілотників на кількох об’єктах спалахнули пожежі.
Що ж трапилося у Луганську розповів керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко
Тим часом соцмережі публікують відео моментів вибухів: на опублікованих кадрах чути оглушливий звук дронів та видно великі спалахи вогню.
За інформацією Коваленка, у Луганську "горить логістика росіян".
Українські військові наразі вибухи не прокоментувало.
Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.
ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.