У ЦРУ приголомшили заявою про армію Путіна: що вбиває окупантів за пів години

Втрати Росії у війні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що російські військові, які прибувають на передову в Україні, живуть у середньому лише 20–30 хвилин через ефективне застосування українських безпілотників зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час Пенсільванського саміту з питань оборони та інновацій очільник ЦРУ зазначив, що американські розвідувальні дані підтверджують інформацію про надзвичайно високі втрати російських військ на фронті.

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«Наші розвіддані узгоджуються з деякими даними з відкритих джерел, які ви могли бачити щодо України: середня тривалість життя російського новобранця, який зараз прибуває на поле бою в Україні, оцінюється у 20–30 хвилин», — сказав Реткліфф.

За його словами, причиною цього стали українські безпілотники зі штучним інтелектом, які перетворилися на надзвичайно ефективну та недорогу зброю.

«Це тому, що безпілотники зі штучним інтелектом стали настільки спеціалізованими, недорогими машинами для вбивства», — наголосив директор ЦРУ.

Як зазначає Bloomberg, попри чисельну перевагу Росії в живій силі, Україна значною мірою стримує просування окупаційних військ завдяки розвитку ударних дронів.

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Американські посадовці оцінюють втрати Росії приблизно у 7 тисяч військових щотижня, тоді як президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що понад 80% ворожих цілей знищуються саме безпілотниками.

Нагадаємо, за звітом Інституту вивчення війни (ISW), Російська Федерація вже не може компенсувати втрати свого окупаційного війська на фронті в Україні. Вони суттєво перевищують набір до армії.

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