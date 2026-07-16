У ЦРУ розкрили, чому російські військові живуть на фронті лише 20-30 хвилин — Bloomberg

Безпілотники змінили перебіг війни / © Associated Press

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Російські військові нині мають вкрай низькі шанси на виживання після прибуття на передову в Україні.

Про це повідомив директор ЦРУ Джон Реткліфф, пише Bloomberg.

За його даними, середня тривалість життя російських новобранців після прибуття на поле бою в Україні становить лише від 20 до 30 хвилин. Однією з головних причин цього стали українські ударні безпілотники із ШІ, які перетворилися на високоточні та відносно дешеві засоби ураження.

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«Наші розвідувальні дані узгоджуються з частиною відкритих джерел, які ви могли бачити щодо України: середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою наразі оцінюється у проміжку від 20 до 30 хвилин», — сказав Реткліфф.

Попри суттєву чисельну перевагу Росії над Україною, Києву вдалося частково стримати просування російських військ завдяки інноваціям у сфері безпілотних систем.

«Це відбувається тому, що безпілотники на основі штучного інтелекту перетворилися на такі спеціалізовані й дешеві машини для вбивства», — зазначив він.

Нагадаємо, Україна активно розвиває різні типи ударних дронів, включно із системами, які використовують елементи штучного інтелекту для наведення та автономного виконання окремих завдань.

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Американські посадовці раніше заявляли, що Росія може втрачати близько 7 тисяч військових щотижня. Президент України Володимир Зеленський також неодноразово наголошував на високих втратах російської армії під час наступальних операцій.

Аналітики пишуть, що українські дрони перетворили російський тил на небезпечну зону та дедалі сильніше руйнують логістику окупантів.

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