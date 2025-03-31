У ЦВК виступають проти електронних виборів чи голосування поштою: яка причина

Вибори в Україні / © ТСН.ua

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ЦВК проти електронних виборів чи голосування поштою.

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю «Українській правді».

«Як на мене, воно (голосування — ред.) можливе за двох умов: коли є достатній рівень розвитку технологій у країні, і коли є достатній рівень свідомості виборців й усіх учасників виборчих процесів. Щоб ніхто не зловживав і всі довіряли результатам. В Україні, мабуть, немає цих умов зараз. Натомість додаються великі ризики кіберзагроз, втручання з боку агресора», — зазначив голова ЦВК.

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А електронне голосування, за словами Діденка, — це система, яку дискредитувати значно легше, ніж традиційне паперове. Тому що голосування відбувається в неконтрольованому середовищі, ніхто не бачить, де і як голосують.

«Неможливо забезпечити таємницю волевиявлення, щоб спостерігачі чи хтось міг переконатися, що виборець віддає свій голос вільно, без чийогось впливу. Неможливо, наприклад, коли є спір, взяти і перерахувати голоси», — пояснив він.

З голосуванням поштою, за словами Діденка, трохи краща історія, але вона має багато тих самих ризиків: неконтрольоване середовище, неможливість забезпечити таємницю, не можемо гарантувати, що не буде спроб організувати фальсифікації.

Нагадаємо, що вибори в Україні мали відбутися у березні 2024 року, проте їхнє проведення під час воєнного стану заборонено Конституцією. Однак на тлі міжнародних переговорів за участі США, України та Росії питання виборів знову виходить на перший план.

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