У ЦВК здивували кількістю виборців в Україні

Перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик повідомив, що 34 мільйони українців зафіксовані у Державному реєстрі виборців. Водночас 1,4 мільйона цих людей не мають виборчої адреси, тобто фактичного місця проживання.

Такі цифри Сергій Дубовик оголосив під час засідання робочої групи Верховної Ради, яка займається підготовкою повоєнних виборів, передає hromadske.

Достовірність такої кількості виборців в Україні має вигляд сумнівної, оскільки, за словами представника ЦВК, зараз відсутній обмін даними з тимчасово окупованими територіями, а в Держреєстрі немає інформації про смертність людей.

Сергій Дубовик зазначив, що 42 тисячі виборців на окупованих територіях мають вік понад 100 років, а ще тисяча виборців — понад 115 років.

Він також наголосив, що внутрішньо переміщеним особам (ВПО) необхідно надати дані про тимчасову зміну місця голосування. Необхідні для цього рішення вже узгодили у проєкті закону про зміни до Державного реєстру виборців.

ЦВК разом із Мінцифри повинні «налагодити протокол інформаційного обміну» та повідомити людей про виборчий процес.

Голова робочої групи, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що на минулих виборах 2019 року у реєстрі виборців налічувалося близько 39 мільйонів людей, з них 5 мільйонів — ВПО.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук оголосив про створення спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законопроєкту щодо проведення виборів після закінчення активної фази війни.

Нагадаємо, у ЦВК підрахували, що кошторис на організацію виборів в Україні може становити 10 мільярдів гривень. Левова частка цієї суми піде на оплату праці членів виборчих комісій та витрати органів влади.