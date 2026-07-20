У ТЦК блокували виплату 15 млн матері загиблого бійця: що вирішив суд

У ТЦК блокували виплату 15 млн за загиблого бійця / © pexels.com

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Обласні ТЦК та СП не мають права самостійно ухвалювати рішення щодо того, чи мають право сім’ї померлих військових на одноразову грошову допомогу від держави — 15 млн гривень. У Тернополі ТЦК блокував таку виплату матері загиблого військового, і вона звернулася до суду.

Про це пише Судово-юридична газета.

У Тернополі суд став на сторону матері загиблого військового: ТЦК блокував виплату 15 млн

Тернопільський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов матері військового, який помер під час проходження служби. Жінка звернулася до суду через відмову обласного ТЦК та СП передати її документи на розгляд Міністерства оборони України, аби отримати одноразову грошову допомогу за постановою Кабміну №168.

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Військовий помер через гостру серцево-судинну недостатність, спричинену гострим трансмуральним інфарктом міокарда. При цьому ВЛК у висновку зазначила, що захворювання, яке призвело до смерті, пов’язане із захистом Батьківщини.

Попри це, обласний ТЦК відмовився направляти документи до Міноборони. На думку військкомату, оскільки смерть настала внаслідок хвороби, а не через поранення, контузію чи травму, виплата має оформлюватися за іншим порядком — відповідно до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постанови КМУ №975.

Суд визнав такі дії ТЦК протиправними. Там наголосили, що обласний військкомат не має повноважень самостійно розв’язувати питання щодо призначення виплати або припиняти процедуру розгляду, оскільки обов’язок ТЦК — перевірити матеріали, оформити власний висновок (як позитивний, так і негативний) та передати весь пакет документів до Міністерства оборони, яке є головним розпорядником бюджетних коштів і єдиним уповноваженим органом для ухвалення остаточного рішення.

За результатами розгляду справи 500/2824/26 суд зобов’язав обласний ТЦК та СП скласти відповідний висновок і направити його разом із матеріалами справи до Міноборони.

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Також із відповідача на користь позивачки стягнули 665,60 грн судового збору. Водночас суд підкреслив, що не перебирав на себе функції Міноборони та не ухвалював рішення про безпосереднє призначення виплати в розмірі 15 млн грн, оскільки це належить до компетенції профільної комісії Міноборони.

ТЦК: останні новини

Нагадаємо, у Кременчуці помер 52-річний чоловік, який потрапив до реанімації після перебування у місцевому РТЦК та СП. Водія зупинили працівники поліції 2 липня з ознаками алкогольного сп’яніння, а вже вночі 3 липня його доправили до ТЦК, де він перебував до наступного дня.

Згодом затриманого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні та прооперували, однак 9 липня він помер. Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа та крововиливи, які могли бути спричинені дією тупого предмета.

Розслідуванням справи займається ДБР. Наразі правоохоронці перевіряють обставини можливого отримання тілесних ушкоджень у період перебування чоловіка в ТЦК.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.

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