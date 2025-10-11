У ТЦК пояснили, чи можна не проходити ВЛК після сплати штрафу

Медичний огляд військовозобов'язаних / © ТСН.ua

Військовозобов’язані українці, які не мають права на відстрочку від призову під час мобілізації, зобов’язані раз на рік проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Інакше їм загрожує штраф.

Про це нагадала пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук в коментарі Новини.LIVE.

За її словами, покарання за таке адміністративне правопорушення — штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч грн. При цьому сплата цього штрафу не звільняє від проходження ВЛК: треба сплатити штраф і пройти військово-лікарську комісію.

Уляна Кравчук додала, що у разі, якщо військовозобов’язаний не згоден з висновком комісії, його можна оскаржити його у вищій ВЛК чи через суд.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України повідомили, що військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку від призову або перебувають на бронюванні, не скеровуються на проходження ВЛК. Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.