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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
447
Час на прочитання
1 хв

У ТЦК пояснили затримання журналіста Євгенія Шульгата: що відомо

У ТЦК Києва прокоментували затримання журналіста hromadske Євгенія Шульгата.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ТЦК

ТЦК / © Цензор.нет

У Києві поліція затримала та доставила до районного ТЦК та СП громадянина Євгенія Шульгата через порушення правил військового обліку.

Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

Затримання Євгенія Шульгата — відповідь ТЦК

У своєму зверненні міський ТЦК зазначив, що правоохоронці доправили Шульгата до військкомату 27 липня 2026 року, як «порушника військового обліку». Під час перевірки документів з’ясувалося, що він вчасно не пройшов військово-лікарську комісію.

«Під час перевірки встановлено, що зазначений громадянин вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком. З метою усунення причини правопорушення він направлений на проходження ВЛК», — повідомили у Київському міському ТЦК та СП.

Також у територіальному центрі комплектування закликали громадськість та представників ЗМІ користуватися виключно перевіреною інформацією й утримуватися від розповсюдження чуток і фейків.

Що відомо про затримання Євгенія Шульгата?

Нагадаємо, у Києві 27 липня поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Його зупинили в таксі, вдягли кайданки та відвезли до районного ТЦК.

Як повідомив журналіст, під час затримання поліцейські застосували до нього фізичну силу. Правоохоронці нібито пояснили свої дії порушенням журналістом правил військового обліку. У поліції Києва заявили, що зупинили авто для перевірки документів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
447
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