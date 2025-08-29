У ТЦК прокоментували мобілізацію батька-одинака, не згадавши про дітей

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У Запорізькому обласному ТЦК та СП підтвердили мобілізацію 28-річного Володимира Страхова, який сам виховує двох малолітніх дітей, зазначивши, що на блокпосту його затримали працівники поліції.

Про це йдеться у повідомленні відомства, опублікованому в п’ятницю, 29 серпня.

За інформацією обласного ТЦК, 26 липня о 22:00 під час перевірки документів на одному з блокпостів у місті Запоріжжя співробітники Національної поліції ідентифікували його особу та встановили, що в нього відсутні військово-облікові документи, про що було складено акт.

«Відповідно до вимог Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року №560, представники Національної поліції доставили його до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Наголошуємо, що затримання відбувалось без участі військовослужбовців жодного з РТЦК та СП Запорізької області», — йдеться у повідомленні.

У військовому відомстві стверджують, що під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку.

«Пройшовши військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби було сформовано мобілізаційне розпорядження, і громадянина направлено до одного з навчальних центрів, будь яких протиправних дій по відношенню до гр. Володимира Страхова допущено не було», — запевняють у ТЦК.

Водночас у відомстві не прокоментували оприлюднену в ЗМІ інформацію від сестри мобілізованого про те, що Володимир Страхов сам виховує двох малолітніх дітей. Жінка стверджувала, що під час затримання вони були з батьком і їх нібито самих залишили на узбіччі.

Адвокатка Антоніна Шостак зазначила, що у цих обставинах саме права неповнолітніх дітей є пріоритетом.

Наразі діти перебувають під опікою сестри мобілізованого, який розпочав процедуру оформлення усіх документів для отримання статусу батька-одинака.

Нагадаємо, під час традиційного хресного ходу до Почаєва був мобілізований протоієрей УПЦ МП Богдан Матвіїв, клірик Кременчуцької єпархії.