Укрaїнa
99
1 хв

У ТЦК закликали оформлювати відстрочки від 1 листопада через "Резерв+"

ТЦК радить оформлювати відстрочку онлайн через «Резерв+» від 1 листопада, щоб уникнути черг у ЦНАПах.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Відстрочка через "Резерв+"

Відстрочка через «Резерв+» / © Міноборони України

У ТЦК закликали оформлювати відстрочки від 1 листопада через «Резерв+», аби не навантажувати Центри надання адміністративних послуг.

На цьому наголосив Сергій Інфімовський, начальник адміністративного відділення Галицько-Франківського районного ТЦК в етері «Новини Live».

«Прийомом документів від заявників опікуються ЦНАП… Комісія при територіальних центрах комплектування розглядає заяви і документи, які підтверджують надання відстрочки, і ухвалює рішення про надання відстрочки або про відмову, про що повідомляє в зворотньому зв’язку ЦНАП», — пояснив співробітник ТЦК.

Інфімовський зауважив, що ЦНАП перевіряє належність документів через «Дію», через відкриті цифрові ресурси. Але відповідальність за подання правдивих документів, які підтверджують право на відстрочку, постанова Кабміну встановила за тим, хто подає заяву.

Нагадаємо, вже від суботи, 1 листопада, оформити або продовжити відстрочку від мобілізації можна онлайн через застосунок «Резерв+» або офлайн — у ЦНАП. Безпосереднє подання документів у ТЦК більше не проводиться.

