У ТЦК звернулись до юнаків 17 років з важливим попередженням: що потрібно зробити до кінця липня

Військовий облік 17-річних / © ТСН.ua

Реклама

З 1 січня до 31 липня в Україні триває щорічна кампанія для взяття юнаків на військовий облік призовників. Цього року для 17-річних громадян запрацювало важливе нововведення — пройти процедуру та внести дані до Єдиного державного реєстру тепер можна онлайн, не відвідуючи ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного ТЦК та СП.

Згідно з чинним законодавством, на облік призовників беруться всі юнаки, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.

Реклама

«Взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявних людських ресурсів, встановлення освітнього рівня, вивчення особистих якостей», — пояснили у ТЦК.

Як стати на облік: є два способи

Наразі для юнаків доступні два варіанти проходження процедури на вибір:

Дистанційно через «Резерв+»

Юнакові достатньо пройти електронну ідентифікацію в застосунку та уточнити свої персональні дані через електронний кабінет. Усі відомості автоматично вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до порядку, визначеного Кабміном.

Особисто у ТЦК

Традиційний варіант із візитом до місцевого центру комплектування за місцем проживання з поданням необхідних документів.

Реклама

Перелік документів

1. Паспорт громадянина України.

2. Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування)).

3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

4. Свідоцтво про народження.

5. Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

6. Документ про освіту.

7. Довідка з місця навчання / роботи (за наявності).

8. Чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору).

Кому можна не ставати на облік

Поважними причинами визнаються:

хвороба;

перешкода стихійного характеру;

проживання на окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії;

інші обставини, що позбавили його можливості стати на військовий облік.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Раніше ми писали, що означає нова відмітка ВОС 999 у «Резерв+» і чи є вона перешкодою для бронювання.

Новини партнерів