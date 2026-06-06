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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
2 хв

У ТЦК звернулись до юнаків 17 років з важливим попередженням: що потрібно зробити до кінця липня

Військовий облік 17-річних юнаків в Україні: у ТЦК розповіли, як стати на облік призовників через «Резерв+» та чи потрібно школярам йти до військкомату.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Військовий облік 17-річних

Військовий облік 17-річних / © ТСН.ua

З 1 січня до 31 липня в Україні триває щорічна кампанія для взяття юнаків на військовий облік призовників. Цього року для 17-річних громадян запрацювало важливе нововведення — пройти процедуру та внести дані до Єдиного державного реєстру тепер можна онлайн, не відвідуючи ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного ТЦК та СП.

Згідно з чинним законодавством, на облік призовників беруться всі юнаки, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.

«Взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявних людських ресурсів, встановлення освітнього рівня, вивчення особистих якостей», — пояснили у ТЦК.

Як стати на облік: є два способи

Наразі для юнаків доступні два варіанти проходження процедури на вибір:

  • Дистанційно через «Резерв+»

Юнакові достатньо пройти електронну ідентифікацію в застосунку та уточнити свої персональні дані через електронний кабінет. Усі відомості автоматично вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до порядку, визначеного Кабміном.

  • Особисто у ТЦК

Традиційний варіант із візитом до місцевого центру комплектування за місцем проживання з поданням необхідних документів.

Перелік документів

  • 1. Паспорт громадянина України.

  • 2. Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування)).

  • 3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

  • 4. Свідоцтво про народження.

  • 5. Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

  • 6. Документ про освіту.

  • 7. Довідка з місця навчання / роботи (за наявності).

  • 8. Чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору).

Кому можна не ставати на облік

Поважними причинами визнаються:

  • хвороба;

  • перешкода стихійного характеру;

  • проживання на окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії;

  • інші обставини, що позбавили його можливості стати на військовий облік.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Раніше ми писали, що означає нова відмітка ВОС 999 у «Резерв+» і чи є вона перешкодою для бронювання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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