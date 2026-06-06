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У ТЦК звернулись до юнаків 17 років з важливим попередженням: що потрібно зробити до кінця липня
Військовий облік 17-річних юнаків в Україні: у ТЦК розповіли, як стати на облік призовників через «Резерв+» та чи потрібно школярам йти до військкомату.
З 1 січня до 31 липня в Україні триває щорічна кампанія для взяття юнаків на військовий облік призовників. Цього року для 17-річних громадян запрацювало важливе нововведення — пройти процедуру та внести дані до Єдиного державного реєстру тепер можна онлайн, не відвідуючи ТЦК.
Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного ТЦК та СП.
Згідно з чинним законодавством, на облік призовників беруться всі юнаки, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.
«Взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявних людських ресурсів, встановлення освітнього рівня, вивчення особистих якостей», — пояснили у ТЦК.
Як стати на облік: є два способи
Наразі для юнаків доступні два варіанти проходження процедури на вибір:
Дистанційно через «Резерв+»
Юнакові достатньо пройти електронну ідентифікацію в застосунку та уточнити свої персональні дані через електронний кабінет. Усі відомості автоматично вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до порядку, визначеного Кабміном.
Особисто у ТЦК
Традиційний варіант із візитом до місцевого центру комплектування за місцем проживання з поданням необхідних документів.
Перелік документів
1. Паспорт громадянина України.
2. Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування)).
3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).
4. Свідоцтво про народження.
5. Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.
6. Документ про освіту.
7. Довідка з місця навчання / роботи (за наявності).
8. Чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору).
Кому можна не ставати на облік
Поважними причинами визнаються:
хвороба;
перешкода стихійного характеру;
проживання на окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії;
інші обставини, що позбавили його можливості стати на військовий облік.
Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
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