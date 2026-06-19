У ТЦК звернулись до українців з важливим попередженням: кому обов’язково потрібно йти на ВЛК

ВЛК, мобілізація / © ТСН.ua

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Хто зобов’язаний пройти ВЛК під час воєнного стану? Це питання часто викликає плутанину — але перелік категорій чітко визначений.

Усі деталі пояснив Житомирський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Під час воєнного стану військово-лікарську комісію обов’язково проходять:

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Військовозобов’язані

Усі військовозобов’язані, яких направляють ТЦК та СП (у тому числі за повісткою або направленням), зобов’язані пройти медичний огляд.

Колишні «обмежено придатні»

Особи, які раніше мали статус «обмежено придатний у воєнний час» і не пройшли повторний огляд після змін у 2024 році, також підлягають обов’язковій ВЛК.

Кандидати на контрактну службу

Громадяни, які добровільно вступають на військову службу за контрактом.

Військовослужбовці

Ті, хто потребує повторного оцінювання стану здоров’я (зокрема після поранень або зміни стану здоров’я).

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Окрема категорія жінок із медичною/фармацевтичною освітою

Жінки, які закінчили навчання після 2025 року, підлягають взяттю на військовий облік, проходженню ВЛК протягом 60 днів та оформленню військово-облікових документів.

«ВЛК — це обов’язкова процедура для визначених законом категорій, яка встановлює придатність до військової служби та стан здоров’я», — зазначили у ТЦК.

У Житомирському обласному ТЦК наголосили, що у кожному випадку направлення та порядок проходження визначаються відповідними органами військового обліку та законодавством України.

Мобілізація в Україні — останні новини

Зазначимо, що попри поширені у Мережі чутки, що працівники ТЦК нібито можуть мобілізувати чоловіків з відстрочкою, знявши її через систему «Оберіг», адвокат категорично заперечує цю інформацію. Відомий український адвокат Роман Сімутін наголосив, що це — неможливо. «У них ТЦК просто немає технічної можливості зробити подібні речі. Тож це маніпуляція або поширення завідомо неперевіреної інформації», — зазначив адвокат.

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Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив про термінову потребу змінити підхід до мобілізованих. Він зазначив, що порушення у пунктах збору ТЦК на старті ламають моральний стан новобранців.

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