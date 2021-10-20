У Тульчині за програмою Зеленського до кінця року відбудують площу перед Палацом Потоцьких

У Тульчині за програмою Зеленського до кінця року відбудують площу перед Палацом Потоцьких

У Тульчині Вінницької області до кінця цього року буде завершена реконструкція площі перед Палацом Потоцьких, який є одним з найвідоміших туристичних магнітів регіону.

Роботи там відбуваються за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомив у Facebook голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

За його словами, проєкт з реконструкції та облаштування території було розроблено ще у 2018 році, а в 2020 та 2021 роках до нього внесли корективи.

"Цього ж року відновлення архітектурної пам’ятки проводять в рамках програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". І саме тепер враховано продовження реконструкції огорожі території Палацу до в’їзної арки у місто", - зазначив очільник області.

Він підкреслив, що історичне обличчя цієї території буде збережене. Так, підрядники демонтували та відправили на реставрацію стару огорожу. Ковані секції, які збереглись, будуть реставровані, а нові створять за старим зразком.

Крім цього, підрядники мурують нові цегляні стовпчики, влаштовують залізобетонний фундамент огорожі. Паралельно на площі було висаджено 2,3 тисячі троянд та самшитів.

"Готовність реконструкції елементів благоустрою на території Палацу Потоцьких становить понад 80%", - написав Борзов.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський оголосив про старт у рамках "Великого будівництва" програми "Велика реставрація", яка має на меті комплексне відновлення об’єктів культурної та історичної спадщини. Програма передбачає, що ці об’єкти будуть реконструйовані та модернізовані, а до кожного з них вестиме нова дорога.

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