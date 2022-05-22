У Туреччині ексдепутат міськради Харкова вбив двох своїх малолітніх дітей: чоловіка заарештували

У Туреччині ексдепутат міськради Харкова вбив двох своїх малолітніх дітей: чоловіка заарештували

Українець убив своїх дітей, яким було 4 та 6 років.

Поліція Туреччини заарештувала 38-річного громадянина України, який 21 травня вбив двох своїх дітей 4 та 6 років та поранив дружину.

За даними ЗМІ родина орендувала квартиру. Батько з дітьми мешкали на верхньому поверсі, а дружина та її свекруха – на нижньому.

Між чоловіком та його дружиною сталася сварка, після чого він схопив ножа та поранив жінку. А тоді вбив дітей.

Про це пише видання Sabah.

Чоловіка було затримано та доправлено в суд, який постановив арештувати його за звинуваченням в умисному вбивстві.

За даними харківського видання Newsroom, йдеться про Олексія Навроцького, який з 2009 по 2014 рік працював в апараті Верховної Ради помічником нардепа. Двічі обирався депутатом Харківської райради, а у 2015 році пройшов до Харківської міської ради, числився у складі фракції "За Харків, за Відродження". До початку повномасштабної війни Олексій Навроцький обіймав посаду проректора з наукової роботи ХНУ ім. Каразіна. З березня перебував у відпустці "за власний рахунок".

Нагадаємо, американець в прямому ефірі в супермаркеті розстріляв понад десять людей.

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