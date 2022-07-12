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У Туреччині відбудеться чотиристороння зустріч щодо вивезення зерна з українських портів

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У Туреччині відбудеться чотиристороння зустріч щодо вивезення зерна з українських портів

Фото: pixabay.com

Переговори були узгоджені з міністрами оборони України та Росії.

У середу, 13 липня, у Стамбулі відбудеться зустріч делегацій України, Туреччини, Росії та ООН із питання щодо безпечного вивезення зерна з українських портів. 

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Хулусі Акар заявив, що переговори були узгоджені як із російським міністром Сергієм Шойгу, так і з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Акар сподівається, що на зустрічі у Стамбулі вдасться досягти домовленості щодо відновлення експорту українського зерна через морські порти.

Нагадаємо, Зеленський та Ердоган провели чергові телефонні переговори щодо "зеленого коридору". 

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