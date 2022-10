У Туреччині відбудеться серія благодійних концертів Save Childhood на підтримку українських дітей за участі гурту THE HARDKISS

Концерти заплановані в Анталії, Стамбулі, Ізмірі. Участь у благодійному заході візьме відомий український гурт THE HARDKISS.

Про це повідомляють організатори концертів.

Український музичний фестиваль Atlas спільно з благодійним проєктом Childhood Without War в Туреччині організовують серію благодійних концертів Save Childhood. Мета проекту – допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні. Перші концерти відбудуться: 27 жовтня в Анталії, 29 жовтня в Стамбулі, 30 жовтня в Ізмірі за участі українського гурту THE HARDKISS. Увесь прибуток з концертів буде перераховано проєкту Childhood Without War.

Фото: прес-служба The Hardkiss

В Atlas повідомили, що загалом планують організувати 9 концертів, по 3 кожного місяця. Кошти спрямують для допомоги дітям-сиротам, яких евакуювали із зони бойових дій до Туреччини.

Фото: прес-служба The Hardkiss

“Ми плануємо зробити 9 концертів, по 3 кожного місяця – за участі різних українських артистів. Відкривають цей проект друзі нашого фестивалю – THE HARDKISS, за що ми їм дуже вдячні. Подібні проекти дають змогу нашій команді розвиватись, робите те, що ми вміємо найкраще, а також допомогти тим, хто цього потребує. В рамках цього проекту ми допомагаємо дітям-сиротам, яких евакуювали з небезпечний районів України до Туреччини”, – коментують в Atlas.

Фото: прес-служба The Hardkiss

Квитки та деталі: https://savechildhood.com.ua

Фото: прес-служба The Hardkiss

Довідка

Childhood Without War – це український благодійний проєкт, що передбачає програму евакуації до Туреччини дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування, а також дітей, що знаходяться у складних життєвих обставинах, з небезпечних зон в Україні до Туреччини, і забезпечує їх усіх необхідним для комфортного проживання. Вартість перебування однієї дитини на добу становить 12 євро, а евакуація обходиться в 180 євро.

Instagram: https://www.instagram.com/savechildhoodua/

Facebook: https://www.facebook.com/savechildhoodua/

Сайт Childhood Without War: https://uakids.com.ua/

The HARDKISS — незалежний гурт з Києва (Україна). Створений у 2011 році. Авторство всіх пісень The HARDKISS належить його засновникам – Юлії Саніній та Валерію Бебко. The HARDKISS – це суміш, здавалося б, непоєднуваного: важкі аранжування, мелодійні партії, глибокі тексти та соул-вокал Юлії Саніної. The HARDKISS не тільки грає наживо, а й створює вражаючі концертні шоу.

Сайт: https://thehardkiss.com

Facebook: https://www.facebook.com/THEHARDKISS

Instagram: https://www.instagram.com/the_hardkiss

YouTube: https://youtube.com/user/THEHARDKISS

Фестиваль Atlas – найбільший музичний фестиваль східної Європи, який традиційно проходить в Києві (Україна). Починаючи з 2015 року на ньому виступали: : The Prodigy, The Chemical Brothers, Martin Garrix, Liam Gallagher, Placebo, Kasabian, LP, Tom Odell, John Newman, Three Days Grace, та багато інших.

Сайт: https://atlasfestival.com/

Instagram: https://www.instagram.com/atlasweekend/

Facebook: https://www.facebook.com/atlas.festival.ua/

