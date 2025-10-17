- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 1 хв
У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 17 жовтня місцеві жителі чули серію потужних вибухів.
У ніч на 17 жовтня в окупованому росіянами Донецьку пролунали вибухи. За словами місцевих мешканців, детонації було чутно у кількох районах міста. Містянам радили відійти подалі від вікон.
Повідомляється, що після вибухів у небі спостерігали спалахи. У соціальних мережах публікують кадри неба з яскравими спалахами та звуками вибухів.
Офіційних коментарів від української сторони наразі немає. Представники окупаційної адміністрації традиційно звинувачують у події Збройні сили України.
Раніше повідомлялося, що загарбники позакривали певні шахти, але законсервували їх неналежним чином. Далі ці води підуть в ґрунтові і вода буде отруєна, зокрема у Донецьку.
Ми раніше інформували, що під час удару по Донецьку був ліквідований командувач 8-ї армії РФ.