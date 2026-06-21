У тимчасово окупованому Криму вночі лунали потужні вибухи: під атакою Керч, Бахчисарай і район Таврійської ТЕС

Крим / © Фото з відкритих джерел

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У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 21 червня зафіксували масовану атаку безпілотників. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці.

Перші потужні вибухи пролунали близько 23:53 у Бахчисараї. За словами очевидців, ударна хвиля була настільки сильною, що у місті спрацювали сигналізації припаркованих автомобілів.

Після опівночі серія вибухів почалася у Керчі. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше десять вибухів з боку Азовського моря. Також у районі Аршинцевого було чути стрілянину, ймовірно, російські військові намагалися збивати повітряні цілі.

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Гучні вибухи також чули мешканці Нижньогірського району, селища Октябрське, Красногвардійського та Красноперекопського районів.

Крім того, очевидці повідомили про два пуски ракет російської протиповітряної оборони в районі Зуї Білогірського району, а також два запуски з району Таврійської теплоелектростанції.

За попередніми даними, російська ППО намагалася відбивати атаку безпілотників, які атакували військові та енергетичні об’єкти на півострові. Офіційної інформації про наслідки поки немає.

Нагадаємо, раніше російські окупанти тимчасово зупинили рух через встановлений ними «пункт пропуску Джанкой». Місцева незаконна влада заявляє про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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