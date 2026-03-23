У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи: над містом піднявся дим

Атака на Луганськ

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого над містом зафіксували густий дим. Наразі точні причини інциденту залишаються невідомими.

Про вибухи повідомляють місцеві жителі та Telegram-канали. За їхніми словами, у різних районах міста було чутно кілька гучних звуків, після чого з’явилися стовпи диму.

Офіційних коментарів від окупаційної влади чи української сторони станом на цей момент немає. Інформація про можливі руйнування або постраждалих також поки не надходила.

Обставини події уточнюються.

