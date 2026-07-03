У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи: окупаційна влада заявляє про атаку дронів

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 3 липня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів та стрілянина. Представники окупаційної адміністрації заявили про нібито атаку безпілотників по місту.

Про інцидент повідомив призначений Росією представник окупаційної влади Запорізької області Владімір Рогов. За його словами, у місті було чути стрілянину та вибухи, причиною яких він назвав атаку безпілотників.

Рогов стверджує, що російська протиповітряна оборона нібито відбиває атаку по Мелітополю. Інших подробиць щодо наслідків, пошкоджень чи можливих постраждалих наразі немає.

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Офіційного підтвердження інформації з незалежних джерел на цей момент не надходило. Мелітополь, який перебуває під російською окупацією з 2022 року, регулярно стає зоною ударів по військових об’єктах окупаційних сил.

Раніше Україна завдала удару по нафтопереробному заводу в Уфі — одному з найбільших виробників мастил у Росії, який розташований більш ніж за 1300 км від лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що також було уражено стратегічний об'єкт у Пензенській області, де виготовляють компоненти для ракетного озброєння, яке РФ використовує для ударів по українських містах. Україна продовжує реалізовувати стратегію далекобійних ударів по військово-промислових об'єктах РФ як відповідь на російську агресію.

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