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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку дронів
У ніч проти 5 липня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було гучно. Представники окупаційної адміністрації заявили про атаку безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони.
За повідомленням представника окупаційної влади Володимира Рогова, у Мелітополі пролунали вибухи. За його словами, причиною стала атака безпілотників, яку нібито відбивала російська ППО.
Інших подробиць щодо можливих наслідків атаки наразі не повідомляють. Інформація про пошкодження або постраждалих на цей момент відсутня.
Незалежного підтвердження заяв окупаційної адміністрації поки що немає. Офіційні українські військові не коментували інформацію про нічні вибухи в Мелітополі.
Раніше повідомлялося, що армія РФ замучила до смерті в Мелітополі двох школярів