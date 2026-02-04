Весілля / © pixabay.com

В Україні розглядають законодавчу ініціативу, яка передбачає можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових ситуаціях.

Про це йдеться у проєкті Цивільного кодексу України № 14394.

Як йдеться у пояснювальній записці, нові норми мають на меті врегулювати сімейні правовідносини, зокрема визначити умови, за яких неповнолітні особи зможуть укладати шлюб. Виняткові обставини передбачають, наприклад, вагітність або народження дитини.

Зараз мінімальний шлюбний вік в Україні становить 18 років, а за рішенням суду можливо укласти шлюб із 16 років за згодою обох батьків. Проєкт закону пропонує додатково дозволити укладення шлюбу з 14 років у виняткових випадках, не змінюючи загальний мінімальний вік 16–18 років для інших ситуацій.

Законопроєкт № 14394 зараз перебуває на стадії обговорення в комітетах Верховної Ради та потребує проходження всіх законодавчих процедур, включно з голосуванням у парламенті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції намагалися провести «весілля» між 22-річним британцем і 9-річною дитиною з України.