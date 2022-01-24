В Україні розширять перелік тих, кому дозволять купувати ліки за "ковідну" тисячу

Вже понад 7,5 млн українців одержали "ковідну" тисячу.
В Україні особи з інвалідністю першої групи зможуть також витратити тисячу за вакцинацію проти коронавірусу на придбання ліків.
Про це йшлося на нараді у Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Над можливістю розширення програми "єПідтримка" працюють у Мінсоцполітики та Мінцифри. Передбачається, що "ковідну" тисячу" зможуть використати для оплати ліків люди з інвалідністю І групи, незалежно від віку.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що на сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.
Очільник уряду також нагадав, що від 24 січня люди старше 60 років зможуть використовувати 1 тис. грн, наданих державою в межах "єПідтримки", на купівлю ліків.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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