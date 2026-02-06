У України з’явилася протидія російським крилатим ракетам

Михайло Федоров / © Міністерство оборони України

Канада розпочала передавання Україні партії авіаційних ракет AIM, які стануть критичним підсиленням системи ППО для перехоплення ворожих крилатих ракет. Окрім постачання зброї, країни домовилися про спільне виробництво дронів та будівництво захищених підземних центрів для підготовки військових.

Про це повідомляє Міноборони України.

Про результати зустрічі Міністра оборони України Михайла Федорова з канадським колегою Девідом Макгінті повідомляє пресслужба Міноборони.

Ракети AIM та ініціатива PURL

За офіційними даними, ракети AIM вже перебувають у процесі трансферу. Вони призначені для ефективної протидії масованим повітряним атакам РФ. Федоров окремо подякував Оттаві за внески до програми PURL, які стали вирішальними для відбиття останніх ударів ворога. Україна розраховує на збереження цієї динаміки протягом усього 2026 року.

Кооперація у сфері безпілотників

Одним із ключових пунктів переговорів стала угода про промислову співпрацю. Україна зацікавлена у канадських технологіях управління дронами.

Сторони планують спільне виробництво БПЛА.

Передбачається пряма кооперація між урядами та приватними оборонними компаніями обох країн.

Навчання «під землею»

Важливі зміни торкнуться і підготовки українських захисників. Основний фокус — на збереженні життів та трансформації системи навчання.

«Навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки», — зазначили в Міноборони.

Нова модель підготовки передбачає формат «найкращі навчають інших», що дозволить масштабувати бойовий досвід досвідчених інструкторів на всі Сили оборони.

Варто зазначити, що Канада є одним із ключових партнерів України у сфері військової підготовки (операція UNIFIER) та постачання бронетехніки. Ракети класу «повітря-повітря» AIM (зокрема AIM-9 Sidewinder або AIM-120 AMRAAM), залежно від модифікації, можуть бути адаптовані для запуску з наземних комплексів ППО, що значно підвищує щільність захисту українського неба.

Нагадаємо, Канада надала Україні 2,5 мільярда канадських доларів. Ці кошти будуть спрямовані на економічну підтримку держави, зокрема на проєкти з відбудови інфраструктури, яка страждає від постійних російських атак.