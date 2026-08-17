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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У вагоні було +52°C: "Укрзалізниця" відповіла, чому кондиціонери не рятують від спеки

У компанії пояснили, що кондиціонери у старих вагонах повноцінно працюють лише під час руху зі швидкістю понад 40 км/год.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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У вагоні було +52°C

У вагоні було +52°C / © із соцмереж

Пасажирка поїзда №094О сполученням Хелм–Харків Алла Мельничук поділилася у соцмережах деталями важкої поїздки: через вимкнений кондиціонер та багатогодинний простій під пекучим сонцем температура всередині вагона піднялася до небезпечних +52°C.

Про це жінка написала у Facebook.

За словами пасажирів, вагон цілий день стояв під сонцем при зовнішній температурі близько +35°C. Під час тривалого проходження прикордонного контролю вікна в купе були зачинені, а свіжого повітря майже не надходило. У коридорі вдалося відкрити лише три вікна, біля яких змушені були стояти діти, літні люди та вагітні, аби не знепритомніти.

При цьому квитки купувалися у вагон, де офіційно декларувалася наявність кондиціонера. Провідник пояснив пасажирам, що вмикати систему немає сенсу, оскільки вона функціонує лише під час руху.

Пасажирка Алла / © із соцмереж

Пасажирка Алла / © із соцмереж

Температура за вікном / © із соцмереж

Температура за вікном / © із соцмереж

Купе пасажирки / © із соцмереж

Купе пасажирки / © із соцмереж

Офіційна позиція «Укрзалізниці»

У компанії відреагували на скаргу та пояснили, що ситуація пов’язана із застарілими технічними особливостями конструкції вагонів.

За даними УЗ, у більшості подібних вагонів система кондиціонування живиться від підвагонного генератора та запускається на повну потужність лише після того, як поїзд набере швидкість понад 40 км/год.

«На стоянках та під час тривалого руху на швидкості нижче 40 км/год її потужність суттєво знижується, а в окремих системах охолодження взагалі припиняється. На польській дільниці маємо якраз низькі швидкості та тривалі технологічні стоянки, зокрема під час прикордонних процедур. Тому вагон, який цілий день нагрівався на сонці, фізично не охолоне за кілька хвилин», — пояснили в «Укрзалізниці».

Пасажири у відповідь закликують перевізника переглянути доцільність випуску таких вагонів у рейс під час 30–35-градусної спеки, оскільки такі умови становлять пряму загрозу для здоров’я людей.

Раніше в УЗ пояснили, як діяти на вокзалах під час тривоги. «Укрзалізниця» закликала пасажирів залишати перони і вокзали під час тривог — ворог б’є по залізничній інфраструктурі.

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