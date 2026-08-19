«У вагоні чекала мама»: під Києвом п'яні провідники силою викинули 15-річного пасажира на перон

УЗ звільнила двох провідників за напад на 15-річного пасажира в потязі / © "Укрзалізниця"

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У Фастові на Київщині п’яні провідники потяга силою викинули з вагона 15-річного підлітка, який мав квиток та їхав разом із матір’ю.

Про це розповіли очевидці у соцмережах.

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За словами очевидців, хлопця не пускали назад до вагона під ча стоянки потяга, хоча він мав квиток і у вагоні на нього чекала мама. Причини конфлікту невідомі.

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«Потяг 858К. Хмельницький — Київ Пас. 1 вагон, зупинка Фастів. П‘яний провідник і провідниця викинули хлопця років 15, просто на землю. Як потім виявилось, провідник вдарив дитину так, що хлопець буквально вилетів з потяга і впав на землю. Після чого не пускали дитину назад в потяг. При тому що у хлопця був квиток і в вагоні на нього чекала мама. Я не знаю причину конфлікту (якщо він взагалі був)», — зазначила одна з пасажирок.

За її словами, після того як мати хлопчика підняла шум, провідник просто втік з потягу. Мама хлопчика відразу звернулась до машиніста потягу, та викликала поліцію.

Реакція «Укрзалізниці»

В УЗ розповіли, що обох провідників даного поїзда звільнено.

«Інформація передана до правоохоронних органів, Укрзалізниця всіляко буде сприяти розслідуванню даного випадку. Перед мамою хлопчика принесені вибачення та ми з нею на зв’язку», — зазначили у компанії.

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Раніше у Мережі розгорівся скандал навколо місць у потязі Укрзалізниці. Одна із пасажирок, яка їхала у сусідньому купе, стверджує, що мати та доросла дочка нахабно зайняли чужі місця.

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