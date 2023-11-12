У вантажівці перед пунктом пропуску помер український водій, який очікував на перетин кордону з Польщею

Інформація підтвердилася.
У своїй вантажівці перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин” помер український водій, що планував перетнути кордон.
Про це інформує заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у повідомленні у соціальних мережах.
«Водночас, для уникнення маніпуляцій та загострення ситуації навколо блокування кордону, закликаю використовувати виключно офіційну інформацію», - підкреслив він.
Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на стоянку та залишився очікувати там на перетин кордону.
«Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини. Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі.
Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах», - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, блокада польсько-українського кордону, судячи із заяв польських протестувальників, може тривати довго, щонайменше до кінця поточного року.
Раніше ТСН.ua писав, що експерт пояснив, хто стоїть за протестами перевізників у Польщі.
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