У вантажівці перед пунктом пропуску помер український водій, який очікував на перетин кордону з Польщею

У своїй вантажівці перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин” помер український водій, що планував перетнути кордон.

Про це інформує заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у повідомленні у соціальних мережах.

«Водночас, для уникнення маніпуляцій та загострення ситуації навколо блокування кордону, закликаю використовувати виключно офіційну інформацію», - підкреслив він.

Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на стоянку та залишився очікувати там на перетин кордону.

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«Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини. Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі.

Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, блокада польсько-українського кордону, судячи із заяв польських протестувальників, може тривати довго, щонайменше до кінця поточного року.

Раніше ТСН.ua писав, що експерт пояснив, хто стоїть за протестами перевізників у Польщі.

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