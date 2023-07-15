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У вантажівки лопнуло колесо: в Одеській області на трасі загинули чотири людини (фото)

У вантажівки лопнуло колесо: в Одеській області на трасі загинули чотири людини (фото)

У ДТП загинули троє дорослих і дитина / Фото: Поліція Одеської області

На місці аварії працює поліція.

В Одеській області, між селами Підгірне та Карналіївка, сталася смертельна ДТП. Серед загиблих - дитина.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Попередньо поліцейські встановили, що зіткнення позашляховика з вантажним автомобілем сталося, коли в останнього лопнуло колесо і він виїхав на смугу зустрічного руху.

Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких – одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події, його перевірили на стан сп’яніння, він – тверезий.

На місці аварії / © ГУ НП в Одеській області
На місці аварії / Фото: ГУ НП в Одеській області

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області у ДТП загинув 10-річний хлопчик.

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