У Варшаві на вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлям: подробиці

Жінка лежала просто посеред вулиці, а на її грудях плакала дитина.

У столиці Польщі Варшаві серед ночі випадкові перехожі натрапили на жінку. Вона була непритомною, а біля неї перебував 5-місячний хлопчик.

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Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

Жінкою виявилася 33-річна громадянка України. За словами свідків, вона лежала на землі між припаркованими авто і ні на що не реагувала. Зверху на ній була маленька дитина, одягнена в комбінезон, але без шапки на голові.



До приїзду правоохоронців перехожив вдалося трохи привести жінку до тями, але та виявилася такою п'яною, що ледь трималася на ногах. Пізніше тест показав у її крові 3 проміле алкоголю. Медики, які прибули на виклик, не виявили загроз життю нетверезої громадянки та дитини.



Саме в цей час на телефон громадянки зателефонували - виявилося, дзвонила матір дитини. Вона розповіла, що сестра її чоловіка вийшла на прогулянку з їхнім 5-місячним сином і перестала відповідати на дзвінки.

Коли матір дитини прибула на місце разом зі своїм чоловіком (обоє - громадяни України), то виявилося, що вони теж були напідпитку - жінка мала майже 1 проміле алкоголю, а її чоловік - 1,5. Того вечора в них було сімейне застілля.



Поліцейські не віддали дитину батькам й хлопчик тимчасово потрапив під опіку працівників Інтервенційного центру до усиновлення. Далі справою займатиметься Родинний суд. Українці, яку знайшли непритомною з немовлям, загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Польщі районна прокуратура скерувала до суду акт- оскарження проти чоловіка, через якого рік тому загинув громадянин України.

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