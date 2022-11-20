"У вас 3 кімнати - одну віддайте російським солдатам": на Запоріжжі окупантів підселяють в квартири мирних жителів

У Мелітопольському районі у людські домівки заселяють окупантів.

Під Мелітополем російські військові вже офіційно підселили в квартири до людей.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

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У селищі Мирне рішенням місцевої окупаційної "адміністрації" до житлових трикімнатних квартир почали підселяти окупантів. Принцип простий: у вас три кімнати – одну віддайте російським солдатам.

"Таким чином Радьков (голова окупаційної адміністрації - ред.) вирішує ще одну проблему - годувати та дбати про військових країни-агресора. І колаборанта зовсім не хвилює, що навряд чи хтось хотів несподівано здобути собі подібного "домашнього вихованця", - йдеться в повідомленні.

Законність такого свавілля окупантів зовсім не хвилює.

Нагадаємо, що на Запоріжжі російським окупантам "прилетіло" від ЗСУ. В результаті втрати російських загарбників склали близько 160 пораненими та вбитими.

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