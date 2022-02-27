У Василькові бої за аеропорт: після ракетного удару, нафтобазу не можуть почати гасити

У Василькові бої за аеропорт: після ракетного удару, нафтобазу не можуть почати гасити

ДСНС області не може приступити до гасіння якраз через активні бойові дії

У Василькові тривають бої за аеропорт, який російські окупанти вочевидь дуже хочуть захопити.

Про це на свої сторінці у Facebook написав Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами російські війська завдавати ракетного удару по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва.

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню: