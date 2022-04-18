У Василькові на Київщині вранці пролунали вибухи: мер міста розповіла подробиці

Очільниця міста просить жителів громади не панікувати та не знімати місця пожеж, а повідомляти про них надзвичайникам.

Сьогодні зранку, 18 квітня, у Василькові Обухівського району Київської області пролунали вибухи.

Як повідомила очільниця міста Наталія Баласинович, працювали сили протиповітряної оборони.

"Хочу повідомити у нас все під контролем... Дякуючи нашим ППО, все добре, зараз ви чуєте вибухи, детонують деякі речі", - сказала вона.

Також Наталія Баласинович закликала жителів Василькова не панікувати, але бути пильними та повідомляти надзвичайників про пожежі, а також не поширювати у мережі фото та відео з місцями займання.

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