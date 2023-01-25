У Ватикані Папа Римський зустрівся із представниками усіх релігійних спільнот України: фото

У Ватикані у середу, 25 січня, Папа Римський Франциск зустрівся із представниками усіх релігійних спільнот України.

Про це пише Vatican news

До Ватикану приїхали очільники не лише християнських церков, а й єврейської, ісламської та інших релігійних спільнот. Це відбулось вперше від 2001 року.

Фото: Vatican News

Папа Римський порівняв релігійні спільноти України із "дбайливими дітьми, які об'єднались, коли захворіла мама".

"Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже до дітей в сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом. Це приклад перед обличчям величезної поверховності, яку сьогодні бачимо в нашій культурі", - сказав понтифік.

Франциск розповів, що він захоплюється українцями та щодня молиться за Україну.

"Я вдячний Богу, тому що ця зустріч з вами дозволяє мені певним чином мати близький контакт з українським народом, який є завжди присутній у моїх молитвах протягом цих місяців. Адже ви представляєте Церкви та Релігійні Організації України, в тому числі й Біблійне Товариство, яке є міжконфесійним. І ви берете участь у житті країни, намагаючись відповісти на соціальні виклики публічними виступами та різноманітною діяльністю, яка останнім часом міцно пов'язана з драматичною поточною ситуацією", - сказав Папа Римський.

Фото: Vatican News

Нагадаємо, у різдвяному посланні Папа Римський закликав до миру в Україні, нагадавши, що українці зустрічають це Різдво "в темряві, на холоді або вдалині від своїх будинків через руйнування, спричинені десятьма місяцями війни".

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