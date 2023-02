У Ватикані презентували документальний фільм "Свобода у вогні: боротьба України за свободу"

24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну, у Ватикані, у Новому залі Синоду, відбувся показ документальної стрічки "Свобода у вогні: боротьба України за свободу" (Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom) американського кінорежисера Євгена Афінеєвського. Фільм є продовженням номінованого на "Оскар" проєкту "Зима у вогні" (Winter On Fire: Ukraine's Fight for Freedom), а до його створення залучена група 1+1 media, надавши частину архівних матеріалів.

Папа Римський Франциск, який раніше назвав війну рф проти України "абсурдною", відвідав показ і поспілкувався з Євгеном Афінеєвським і українськими героїнями стрічки – дружиною азовця Анною Зайцевою та воєнною кореспонденткою ТСН Наталею Нагорною.

Наталя передала понтифіку три подарунки, які стали символами протистояння українського народу: прапор, бавовну та сіль із Соледара. Анна Зайцева приїхала до Ватикана з маленьким сином Святославом, з яким вони провели третину його життя у маріупольській "Азовсталі".

На показі у Ватикані були присутні близько 240 гостей, серед яких українські переселенці, представники української громади в Римі, дипломатичні представники, а також кардинал Конрад Краєвський.

Наприкінці документального фільму Папа Римський благословив усіх і попросив помолитися разом. "Молімося!", — сказав він англійською, помітно зворушений фільмом, жорстоким і реалістичним. "Сьогодні, - додав він, - рік цієї війни, погляньмо на Україну, помолімося за українців і відкриймо свої серця до болю. Не соромимося страждати і плакати, бо війна – це розруха. Війна завжди принижує нас. Дай Бог нам це зрозуміти".

У фільмі представлено глибокий погляд на гуманітарну кризу в Україні, викликану повномасштабним вторгненням росії. У документальному проєкті йдеться про дітей, матерів, солдатів, лікарів, художників, волонтерів, священиків та журналістів, які змінюються, спостерігаючи безперервні руйнування та кровопролиття.

Водночас фільм наголошує на мужності та лютій рішучості українського народу відстоювати свою Батьківщину до "останньої краплі крові". Українці виявляють співчуття і стійкість, навіть коли оточені смертю та руйнуваннями та стають свідками військових злочинів.

Світова прем’єра стрічки відбулася на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, де картину відзначили премією Kineo Award, а також на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Закритий допремʼєрний показ "Свободи у вогні" у Києві відбувся цієї середи, 22 лютого, у кінотеатрі "Жовтень" за участі режисера, команди проєкту, представників дипломатичного корпусу, журналістів, медійників, військових, а також Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка (https://www.unian.ua/lite/kino/do-richnici-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rf-v-ukrajinu-v-kiyevi-prezentuvali-dokumentalniy-film-svoboda-u-vogni-borotba-ukrajini-za-svobodu-12156879.html)

Для українських телеглядачів запланована телевізійна премʼєра стрічки на телеканалі 1+1 Україна, дата якої стане відома згодом.

Також фільм демонструвався на Міжнародному кінофестивалі в Хемптоні, Мілл-Веллі, Міжнародному кінофестивалі в Сіетлі DocFest (закриття), кінофестивалі SCAD Savannah, DOCNYC, Будапештському міжнародному фестивалі документального кіно, Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, Токійському міжнародному кінофестивалі, Міжнародному фестивалі документального кіно Ji.glava (Чехія), Movies on War Film Festival (Норвегія) та Eastern Neighbours Film Festival (Нідерланди).

Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom здобув премію Фонду родини Бріццолара, якою відзначають кінороботи на теми конфліктів та їхнього вирішення, нагороду "Сила кіно" (Мілл-Веллі), а також першу премію SCAD Daring Documentarian Award, будучи номінованим на нагороду Critics Choice Documentarian Award у категорії "Найкращий політичний документальний фільм".