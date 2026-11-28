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Два кущі, подаровані Україною Папі Леву XIV та Святому Престолу, відтепер зростатимуть неподалік від Папської академії наук. Церемонію 26 листопада організував Посол України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені Андрій Юраш за сприянням Володимира Бекиша — українського підприємця і благодійника, президента Асоціації «Мальви України».

Церемонію приурочили до Дня пам’яті жертв голодомору, перед Святою Месою, що надало висадженню української калини у Ватиканських садах особливого символічного значення. Подія відбулася з дозволу Святішого Отця Папи Лева XIV та за благословення Кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного секретаря Святого Престолу.

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Особливого значення події надала участь третього Президента України Віктора Ющенка, який очолив українську делегацію. Віктор Ющенко, який нині є головою Наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду, впродовж багатьох років послідовно працює над збереженням української національної пам’яті, відновленням історичної справедливості та міжнародним визнанням Голодомору геноцидом українського народу. Саме за його президентства питання Голодомору набуло особливого значення як у державній політиці України, так і на міжнародному рівні.

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Важливою складовою церемонії стала присутність владик Української греко-католицької церкви — Єпископа Григорія Комара, Апостольського адміністратора Українського Екзархату для українців візантійського обряду в Італії, та Єпископа Іринея Білика, каноніка Папської базиліки Санта-Марія-Маджоре. Їхня участь підкреслила духовний вимір події, багаторічну єдність української громади в Італії та її нерозривний зв’язок із Батьківщиною.

Місце для калини обрали неподалік від Папської академії наук, розташованої в історичному Палаці Папи Пія IV, на пагорбі, навпроти Музеїв Ватикану, під гіллям столітнього кедру, по сусідству з магноліями, американським та канадським дубами. Також біля калини буде встановлена пам’ятна таблиця з написом: «Українська калина. Дар України Його Святості Папі Леву XIV як символ надії та миру. 26 листопада 2026 року».

Для висадження обрали два кущі, кожен із власною історією. Один привезли з Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України в Києві. Другий зростав при базиліці Святої Софії в Римі, куди його доправили із села Заздрість на Тернопільщині — батьківщини Патріарха Йосифа Сліпого. Так калини символічно поєднають Україну та українську громаду в Римі, нагадуючи про зв’язок із рідною землею і духовну спадщину українського народу.

Для українців калина — більше, ніж рослина. Її образ упродовж століть звучить у народних піснях, літературі й мистецтві, уособлюючи любов до Батьківщини, історичну пам’ять, незламність і надію на відродження. Її присутність у Ватиканських садах стала знаком вдячності України Папі Леву XIV та Святому Престолу, а також символом духовної близькості й взаєморозуміння.

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Під час церемонії до присутніх звернулися архієпископ Еміліо Наппа, заступник голови Губернаторства Держави-Міста Ватикан, і Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш з дружиною Діаною. Чин благословення очолив Держсекретар Святого Престолу, Кардинал П’єтро Паролін. Особливого звучання події надало виконання української патріотичної пісні «Ой, у лузі червона калина» хором семінаристів Папської української колегії Святого Йосафата.

До цієї нагоди «Укрпошта» випустила пам’ятну марку «Калина України в Садах Ватикану». Її спеціальне погашення відбулося на території Посольства України, а марку також представили у Ватиканських садах. Ініціатором випуску стало Посольство України за підтримки Володимира Бекиша.

Художнє оформлення марки створив український художник Микола Ступінський, а поштовий штемпель розробив Юрій Лісовський. На марці калину зображено під час цвітіння та достигання ягід. Її образ розміщений на тлі купола Собору Святого Петра й порталу Палацу Папи Пія IV, поєднуючи український національний символ із впізнаваними архітектурними образами Ватикану.

«Для мене велика честь долучитися до ініціативи Посла Андрія Юраша, завдяки якій українська калина посіла почесне місце у Ватиканських садах. Цей символ нагадує про нашу культуру, історичну пам’ять і зв’язок поколінь. Його присутність у Ватикані уособлює духовну близькість України та Святого Престолу, а пам’ятна марка збереже пам’ять про цю важливу подію. Особливо цінною є участь Віктора Андрійовича Ющенка, чия багаторічна діяльність зі збереження національної пам’яті та популяризації української культури має велике значення для нашої держави. Дякую Посольству України при Святому Престолі, Укрпошті та всім, хто долучився до реалізації ініціативи», — сказав Володимир Бекиш.

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Висаджена у Ватиканських садах калина стане живим символом української культури, ідентичності та прагнення до миру. Її присутність у серці Апостольської Столиці свідчитиме про дружбу й духовну єдність України та Святого Престолу.

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