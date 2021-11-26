У важкому стані: на Буковині госпіталізували чоловіка із переохолодженням

У 48-річного чоловіка діагностували загальне переохолодження.
У четвер, 25 листопада, у Чернівецькій області медики госпіталізували 48-річного жителя Сокирян у важкому стані із переохолодженням.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Чернівецькій області.
"До лікувального закладу міста Сокиряни з діагнозом "загальне переохолодження" госпіталізували 48-річного жителя м. Сокиряни Дністровського району. Зараз чоловік перебуває у лікувальному закладі. Стан потерпілого важкий", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді на Прикарпатті від переохолодження померли двоє чоловіків.
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