У важкому стані в реанімації: на Буковині 7-річного хлопчика ушпиталили з черепно-мозковою травмою

Зараз дитина під наглядом нейрохірургів, а поліція з'ясовую причину травмування хлопчика.
На Буковині 7-річний хлопчик з села Кам'яна потрапив до реанімації з черепно-мозковою травмою. Дитину у середу, 12 січня, госпіталізували у важкому стані до міської дитячої лікарні Чернівців.
Як повідомляє АСС з посиланням на поліцію області, правоохоронці дізнались про ушпиталену дитину від медиків.
Зараз поліція проводить перевірку і встановлює обставини та причини травмування дитини. За словами матері хлопчика, її син з власної необережності впав та травмувався.
Зараз хлопчик перебуває в реанімації у важкому стані. За словами головного лікаря міської дитячої лікарні Сергія Сторожука, у маленького пацієнта - закрита черепно-мозкова травма голови, дитина зараз під наглядом нейрохірургів.
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