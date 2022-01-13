У важкому стані в реанімації: на Буковині 7-річного хлопчика ушпиталили з черепно-мозковою травмою

У важкому стані в реанімації: на Буковині 7-річного хлопчика ушпиталили з черепно-мозковою травмою

Зараз дитина під наглядом нейрохірургів, а поліція з'ясовую причину травмування хлопчика.

На Буковині 7-річний хлопчик з села Кам'яна потрапив до реанімації з черепно-мозковою травмою. Дитину у середу, 12 січня, госпіталізували у важкому стані до міської дитячої лікарні Чернівців.

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Як повідомляє АСС з посиланням на поліцію області, правоохоронці дізнались про ушпиталену дитину від медиків.

Зараз поліція проводить перевірку і встановлює обставини та причини травмування дитини. За словами матері хлопчика, її син з власної необережності впав та травмувався.

Зараз хлопчик перебуває в реанімації у важкому стані. За словами головного лікаря міської дитячої лікарні Сергія Сторожука, у маленького пацієнта - закрита черепно-мозкова травма голови, дитина зараз під наглядом нейрохірургів.

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