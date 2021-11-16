У вбивстві 24-річного патрульного з Луганщини підозрюють його колегу

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме ДБР.

Луганські правоохоронці затримали ймовірного вбивцю 24-річного патрульного поліцейського Олександра Фахруддінова. Ним виявився працівник правоохоронних органів.

Про це повідомляє речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

За її словами, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів у ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину. Це працівник патрульної поліції.

Вона зауважила, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, 16 листопадла у Рубіжному Луганської області під час виконання службових обов'язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Його знайшли в адмінбудівлі на чергуванні з вогнепальним пораненням та тілесними ушкодженнями.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел, куля влучила в область шиї патрульного. Наразі експертиза встановлює, чи був постріл зроблений із табельної зброї патрульного чи іншої зброї. Час смерті правоохоронця поки невідомий. Відомо, 24-річний Олександр Фахруддінов служив у патрульній поліції з 2017 року.

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