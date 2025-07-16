Про причетність до вбивства офіцера СБУ заявилаекстремістська організація, заснована в США / © РИА Новости

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Українське крило заснованої в США ультраправої терористичної організації Base, яка підозрюється у зв’язках з Росією, заявило про причетність до зухвалого вбивства офіцера СБУ Івана Воронича в Києві.

Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на заяву у Telegram-каналі цього угруповання.

У своїх публікаціях українська філія цієї забороненої екстремістської групи, яка виступає за вищість білої раси, заявила, що убивство офіцера української спецслужби було тільки початком, пригрозивши подальшими замахами.

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Джерела британського видання у сфері боротьби з тероризмом переглянули ці публікації та заявили, що вони виглядають достовірними.

The Guardian пише, що екстремістська організація Base має мережу осередків по всьому світу і раніше пропонувала гроші прихильникам або добровільним учасникам за цілеспрямовані вбивства та напади на критично важливу інфраструктуру України.

«Це збігалося зі звинуваченнями в тому, що її американський засновник Рінальдо Наззаро був кремлівським шпигуном», — йдеться у публікації.

Раніше на українські акаунти Base в Telegram було завантажено відео підпалів автомобілів, схожих на поліцейські та військові та інших об’єктів у десятках геолокацій в Україні.

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Засновник організації Рінальдо Наззаро відмовився коментувати дії українського осередку та можливу причетність до вбивства офіцера спецслужби.

«Я особисто не причетний до цього інциденту і не знаю, хто в ньому винен», — відповів він на питання, поставлене в його акаунті в Telegram.

Раніше Наззаро публічно підтримував операції групи в Україні та заявив, що за нею стежать члени всередині країни, яких він не контролює.

У виданні зазначили, що Рінальдо Наззаро, який живе життям напівперебіжчика-американця в Санкт-Петербурзі зі своєю російською дружиною та родиною, роками заперечував будь-які зв’язки з російською розвідкою.

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При цьому онлайн-сліди Base значною мірою залежать від російської цифрової інфраструктури, а її вербувальна електронна адреса використовує адресу Mail.ru.

У 2018 році Base стала об’єктом розслідування ФБР щодо боротьби з тероризмом, яке призвело до десятків арештів та визнання її терористичною організацією урядами різних країн світу.

Нещодавно ця організація подвоїла свої зусилля з вербування в Європі та явно експортує свій бренд за кордон.

Нагадаємо, за інформацією New York Times, убитий у Києві 10 липня полковник СБУ Іван Воронич входив до складу елітного підрозділу, який відповідав за дії в «сірій зоні» та долучився до наступу Сил оборони України в Курській області РФ.

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Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що Воронич працював в підрозділі, який «пустив багато крові росіян», починаючи ще з часів АТО.

13 липня стало відомо, що СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника Воронича.

За інформацією українського журналіста Юрія Бутусова, виконавці убивства Воронича мали паспорти громадян Азербайджану та були пов’язаними із кримінальними колами у Росії.