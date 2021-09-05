У великих містах та в Антарктиді українці вийшли на марші за права тварин

Учасники акції вимагають заборонити цирки з тваринами, контактні зоопарки, дельфінарії, хутряні ферми, а також притравочні станції.

У неділю, 5 вересня, у Києві та 30 великих українських містах відбулися марші за права тварин. На вулицях зібралися тисячі людей – з плакатами та своїми домашніми улюбленцями. Підтримали цю акцію і українці в Антарктиді на станції "Академік Вернадський".

Цьогорічний Всеукраїнський марш за права тварин відбувся під лозунгом "Захист слабких - справа сильних".

У столиці учасники маршу зібралися в парку Шевченка. Вони закликають захистити тварин від знущань. Зокрема, вимагають заборонити цирки з тваринами, контактні зоопарки, дельфінарії, хутряні ферми, а також притравочні станції.

УНІАН

УНІАН

"Разом із тисячами учасників Всеукраїнського маршу за права тварин ми звертаємося до президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та депутатів Верховної Ради з вимогою законодавчої заборони цирків із тваринами, контактних зоопарків, дельфінаріїв, хутрових ферм і притравочних станцій. Ми вимагаємо справедливості та закликаємо сприяти притягненню до відповідальності живодерів і "догхантерів". Нам кажуть, що захист тварин не на часі. Але ми зібралися тут, бо гуманність завжди на часі. Підприємці, актори, артисти, волонтери, студенти, пенсіонери, ветерани – ми всі різні, але разом вимагаємо одного: врятувати тварин!", - ідеться на сторінці UAnimals.

УНІАН

УНІАН

facebook.com/UAnimals.official

До акції із захисту тварин долучилися українські полярники на станції "Академік Вернадський".

"Учасники 26-ї Української антарктичної експедиції відзначили, що мають змогу спостерігати і вивчати тварин в природному заповідному середовищі Антарктиди, яке стало таким завдяки послідовним зусиллям міжнародної наукової та природоохоронної спільноти. Проте ще не так давно ставлення до тварин у цьому регіоні планети було зовсім іншим. Ще у ХХ столітті до тварин тут ставилися як до ресурсу, зокрема, популяції китів нещадно знищували в ході китобійного промислу, і навіть мораторій на їхній промисел досі не призвів до відновлення чисельності усіх видів", - зазначили в Національному антарктичному науковому центрі.

"Ми підтримуємо прагнення учасників Маршу щодо дбалого ставлення до тварин. Зокрема, ми щиро переконані, що морські ссавці мають жити виключно в морях і океанах, а не в дельфінаріях. Разом з вами ми поділяємо намір докласти якнайбільше зусиль для захисту довкілля, адже збереження планети починається з побутового рівня, та закликаємо кожного до гуманного поводження з тваринами", – ідеться в зверненні полярників.

Національний антарктичний центр

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