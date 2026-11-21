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У великому обласному центрі пролунали вибухи: після атаки зникло світло
У Вінниці внаслідок влучання в об’єкт інфраструктури частина міста залишилась без світла.
Зранку 21 листопада у Вінниці стались потужні вибухи. Російська армія атакувала об’єкт енергетики в обласному центрі.
Що відомо про вранішню атаку на Вінницю — читайте на ТСН.ua.
У Вінницькому районі від 09:08 до 09:28 було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Повітряні сили повідомляли про реактивний БпЛА курсом на обласний центр. Близько 09:25 пролунали вибухи.
«Під час повітряної тривоги у Вінниці було чути вибух. Є інформація про задимлення у східній частині міста», — повідомив міський голова Сергій Моргунов.
Атака на Вінницю — що відомо
Керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила про атаку на місто. Росіяни вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури.
«У місті є відключення електроенергії. Бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання», — наголосила вона.
Мер Сергій Моргунов додав, що вибухова хвиля пошкодила дитсадок. Окрім того, за його словами, комісії обстежують житлові будинки.
Через відсутність напруги в електромережі у Вінниці тимчасово обмежено рух тролейбусів у районі залізничного вокзалу. Наразі вони курсують в об’їзд. Для перевезення пасажирів за маршрутом «Залізничний вокзал — Вінниччина-Авто» залучили автобусний транспорт і тролейбус з автономним ходом.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Вінницьку область. Пошкоджено цивільне підприємство, будівлю станції технічного обслуговування, сім автомобілів — чотири легкові та три вантажні. У розташованих поруч приватних будинках вибито вікна і пошкоджено покрівлі.