Вибух. / © Associated Press

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Зранку 21 листопада у Вінниці стались потужні вибухи. Російська армія атакувала об’єкт енергетики в обласному центрі.

Що відомо про вранішню атаку на Вінницю — читайте на ТСН.ua.

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У Вінницькому районі від 09:08 до 09:28 було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Повітряні сили повідомляли про реактивний БпЛА курсом на обласний центр. Близько 09:25 пролунали вибухи.

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«Під час повітряної тривоги у Вінниці було чути вибух. Є інформація про задимлення у східній частині міста», — повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Атака на Вінницю — що відомо

Керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила про атаку на місто. Росіяни вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури.

«У місті є відключення електроенергії. Бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання», — наголосила вона.

Мер Сергій Моргунов додав, що вибухова хвиля пошкодила дитсадок. Окрім того, за його словами, комісії обстежують житлові будинки.

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Через відсутність напруги в електромережі у Вінниці тимчасово обмежено рух тролейбусів у районі залізничного вокзалу. Наразі вони курсують в об’їзд. Для перевезення пасажирів за маршрутом «Залізничний вокзал — Вінниччина-Авто» залучили автобусний транспорт і тролейбус з автономним ходом.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Вінницьку область. Пошкоджено цивільне підприємство, будівлю станції технічного обслуговування, сім автомобілів — чотири легкові та три вантажні. У розташованих поруч приватних будинках вибито вікна і пошкоджено покрівлі.

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