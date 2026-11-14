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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У великому місті повністю перекрили греблю через Дніпро: що відомо

Влада Запоріжжя попередила про перекриття руху важливою переправою у місті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дніпровська ГЕС у Запоріжжі.

Дніпровська ГЕС у Запоріжжі. / © УНІАН

У суботу зранку, 14 листопада, рух транспорту греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили в обох напрямках.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

«Наразі (станом на 07:30 — Ред.) рух транспорту повністю перекрито в обох напрямках. Прошу враховувати обмеження під час планування поїздок», — наголосив чиновник.

Водіям рекомендують скористатися альтернативними маршрутами — через Арковий, Вантовий мости або міст імені Преображенського.

Зауважимо, раніше проїхати греблею можна було лише з правого берега на лівий. Втім, наразі рух переправою повністю припинено.

Нагадаємо, напередодні, 13 листопада, армія Росії атакувала Запоріжжя. Зранку окупанти завдали удару по приватному сектору, а пізніше атакували одне з підприємств і кілька багатоповерхівок. За даними місцевої влади, в обласному центрі загинуло троє осіб, зокрема 17-річний підліток. Кількість потерпілих сягнула майже 70 людей.

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