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У великому місті повністю перекрили греблю через Дніпро: що відомо
Влада Запоріжжя попередила про перекриття руху важливою переправою у місті.
У суботу зранку, 14 листопада, рух транспорту греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили в обох напрямках.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
«Наразі (станом на 07:30 — Ред.) рух транспорту повністю перекрито в обох напрямках. Прошу враховувати обмеження під час планування поїздок», — наголосив чиновник.
Водіям рекомендують скористатися альтернативними маршрутами — через Арковий, Вантовий мости або міст імені Преображенського.
Зауважимо, раніше проїхати греблею можна було лише з правого берега на лівий. Втім, наразі рух переправою повністю припинено.
Нагадаємо, напередодні, 13 листопада, армія Росії атакувала Запоріжжя. Зранку окупанти завдали удару по приватному сектору, а пізніше атакували одне з підприємств і кілька багатоповерхівок. За даними місцевої влади, в обласному центрі загинуло троє осіб, зокрема 17-річний підліток. Кількість потерпілих сягнула майже 70 людей.