У великому місті різко посилили мобілізацію: кількість груп ТЦК збільшать на 40%

Протягом останніх трьох-чотирьох місяців у Києві посилили мобілізаційні заходи. У столиці на близько 40% збільшено кількість груп оповіщення ТЦК та СП.

Про це заявив в.о. заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ.

За його словами, таке посилення триває «останні три-чотири місяці» і пов’язане з вимогами щодо підвищення ефективності мобілізаційних заходів.

«За останній час кількість груп оповіщення збільшено. Збільшено штатну кількість людей у групах оповіщення. Усе це відбувається, тому що є вимога підсилення мобілізаційних засобів», — наголосив Кравченко.

В.о. заступника ТЦК наголосив, що торік було розформовано роти охорони в територіальних центрах комплектування, а на базі цього було створено взвод охорони і взвод оповіщення.

«Зараз кількістю взводу оповіщення збільшено», — додав він.

Зауважимо, групи оповіщення — це спецкоманди, створені органами місцевого самоврядування спільно з ТЦК та СП для доставлення повісток військовозобов’язаним. До цих груп можуть входити чиновники, представники ОСББ та військовослужбовці з бойових частин.

