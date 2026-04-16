Харків - під потсійними атаками / © ДСНС

Сьогодні, 16 квітня, росіяни ударили безпілотником по Харкову.

Про наслідки повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Зафіксовано удар ворожого безпілотника по Київському району міста. Удар прийшовся по густонаселеному району міста — горить офісна будівля. Інформації щодо постраждалих наразі немає», — зазначив він.

Атака по Україні 16 квітня — останні новини

Від ранку 15 квітня до ранку наступного дня російські війська запустили для атаки по Україні 703 повітряні цілі. Це балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.

За останніми даними, загиблі є у Києві, Дніпрі та Одесі.

Зокрема, у столиці руйнування фіксують у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

У Міненерго повідомили, що під атакою перебувала енергоструктура. У низці областей виникли проблеми зі світлом.